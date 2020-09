Emmanuel Macron ne considère plus la Turquie comme un partenaire en Méditerranée

FRANCE / TURQUIE. Quelques heures avant de se rendre au 7e Sommet des pays du Sud de l'Union européenne (MED7) , jeudi 10 septembre 2020, Emmanuel Macron a été très critique envers la Turquie. La stratégie de ce pays en Méditerranée orientale se trouvera au centre des discussions de cette réunion informelle qui se tiendra à Porticcio, près d'Ajaccio, en Corse."Force est de constater que la Turquie n'est plus un partenaire dans cette région", a indiqué le président de la République française lors d'un point presse à Ajaccio. Il a regretté des "accords inacceptables (d'Ankara) avec le gouvernement d'entente libyen niant les droits légitimes de la Grèce" et jugé "inacceptables" les explorations turques , à la recherche de gaz, dans la zone économique exclusive de Chypre.France et Turquie sont en froid depuis plusieurs mois et montrent des divergences sur différents dossiers : conflits syriens et libyens, accords de frontières maritimes et donc exploration gazière. Et les petites phrases deviennent légions et jouent la surenchère entre leurs deux dirigeants.Emmanuel Macron appelle les Européens à "être clairs et fermes avec le gouvernement du président Erdogan qui aujourd'hui a des comportements inadmissibles." Il ne ferme cependant pas la porte. "J'espère que les discussions de cet après-midi (NDLR : Sommet MED7) nous permettrons d'avancer sur une position commune et mon souhait profond est de réengager un dialogue fécond avec la Turquie", indique le président français.