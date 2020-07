Emmanuel Macron fustige encore la Turquie sur ses explorations gazières et Ankara le tacle en retour

FRANCE / TURQUIE. Le conflit verbal entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan est monté d'un cran jeudi 23 juillet 2020. Recevant son homologue chypriote Nicos Anastasiades à Paris, le président de la République française a tenu un discours explicite : "Je veux une nouvelle fois redire la pleine solidarité de la France avec Chypre, mais également avec la Grèce face aux violations de leur souveraineté par la Turquie."En cause, le froid persistant entre Paris (mais aussi l'UE) et Ankara au sujet de la propriété des champs d'hydrocarbures en Méditerranée orientale. Avec un nouvel épisode, mercredi 22 juillet 2020, dans cette guerre aux ressources que se mènent plusieurs pays.Des navires militaires turcs, escortant un navire d'exploration gazière sous-marine, sont venus à proximité de l'île grecque Kastellorizo, Athènes a aussitôt réagi en mettant sa marine en état d'alerte et en demandant à la Turquie de "cesser immédiatement ses actions illégales (...) qui violent sa souveraineté et menacent la paix et la sécurité de la région."