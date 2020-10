Emission des premières obligations sociales européennes pour 17 mrds€

UE. Dans le cadre de l' instrument SURE (Support to mitigate unemployment risks in emergency - Soutien pour atténuer les risques de chômage en cas d'urgence) créé par l'Union européenne pour protéger les emplois et les salariés face aux conséquences de la Covid-19, la Commission européenne a émis ses premières obligations sociales d'un montant de 17 mrds€.La première obligation de 10 mrds€ devra être remboursée en octobre 2030, et la seconde de 7 mrds€ en 2040.Il s'agit de la plus importante souscription jamais enregistrée indique la Commission européenne dans un communiqué.Les demandes ont dépassé de treize fois les capacités (145 mrds€ pour l'obligation à dix ans et 88 mrds pour celle à 20 ans). Après un appel à propositions lancé le 9 octobre 2020, un mandat a été donné le 19 octobre 2020 à un syndicat bancaire composé des cinq banques sélectionnés : Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura et UniCredit. "La majorité des dotations ont été allouées à des comptes en Allemagne, en France, au Benelux et au Royaume-uni, précise le communiqué. Les livres de souscription ont été ouverts mardi 20 octobre 2020 à 8h55 et clos à 10h00 (heure d'Europe centrale - HEC).