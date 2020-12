Emerging Mediterranean révèle cinq pépites technologiques méditerranéennes de la Tech for Good

MEDITERRANEE. 227 candidatures reçues, dix start-up finalistes à l'issue du BootCamp des deux rives, et cinq d'entre elles primées par Emerging Mediterranean, lundi 14 décembre 2020 à Marseille. Mises à l'honneur à l'occasion de ce premier Sommet digital dédié à la Tech for Good (innovations à impact positif pour la société) en Méditerranée, ces entreprises reçoivent chacune une bourse d'amorçage de 7 000 €.Dirigée par la Marocaine Aida Kandil, MyTindy est une marketplace de l'artisanat africain. Elle offre aux artisans marocains (avec un extension prévue au Maghreb) une solution et un accompagnement afin de vendre en ligne leurs produits et développer leur activité.Basée en Algérie et créée par Mourad Mohammed Benosman, Ysa Med Tech se spécialise dans le traitement des douleurs et du stress chroniques comme les sciatiques, les lombalgies, les spondylarthrites ankylosantes, l'arthrite ou l'arthrose. La start-up e-santé développe deux appareils qui, grâce à la technologie de lumière pulsée, permettent de mesurer le niveau de la douleur et de la soulager.Lancée par Olfa Kilani en Tunisie, l'agri-tech Kyto-Prod propose une large gamme de produits et super-aliments à base de chitosan. Cette molécule naturelle a divers usages dans l'industrie de la cosmétique, le textile, l'agroalimentaire et le paramédical.En Libye, la plate-forme de télémédecine Speetar d'Ahmed Khaled Elfaituri met en relation (site web et application) les médecins de la diaspora avec les patients libyens qui ont des besoins médicaux. Elle s'appuie sur un modèle "tout en un" regroupant un carnet de santé numérique, la prise de rendez-vous en ligne et la téléconsultation.Avec Daadoo VDP le Mauritanien Aminetou Sy favorise la résilience climatique grâce à la revalorisation des déchets plastiques en briques et pavés. Ces matériaux de construction protègent du sel et de l'humidité, ce qui leur assure une meilleure résistance dans les zones inondables.Ces cinq lauréats intègreront en janvier 2021 le programme d'accélération à haute valeur ajoutée du Social & inclusive business camp. Elles bénéficieront également d'une forte visibilité, avec prise en charge de leur venue, lors du prochain Sommet annuel Emerging Valley qui devrait se tenir à Marseille en avril 2021 Emerging Méditerranée été créé pour identifier, accélérer et faire connaître les pépites technologiques de la Tech For Good en Méditerranée, afin de démultiplier leur impact, mettre en valeur ces modèles de réussite et, in fine, contribuer à la résilience de leurs sociétés. Ce sommet, né des travaux réalisés durant les forums préparatoires du Sommet des deux rives et soutenue par l'Agence française de développement (AFD), est porté par Samir Abdelkrim, comme Emerging Valley