Emerging Mediterranean met à l'honneur cinq start-up du Sud de la Méditerranée

Mariem Faghraoui - NEOLLI (Maroc) : Site de vente en ligne spécialisé dans l'artisanat marocain qui accompagne les artisans traditionnels dans le dépôt de leur brevet et assure la mise en ligne de leurs produits, leur reconditionnement ainsi que leur envoi.

Neolli regroupe une soixantaine d'artisans et de coopératives et, après une implantation à Casablanca, va ouvrir deux autres hubs à Fès et Agadir puis s'attaquer au marché de l'Afrique subsaharienne.



Saoussen Ayari - AL DIAGNOSIS VISION (Tunisie) : Plate-forme web utilisant l'intelligence artificielle pour analyser les radiographies des dentistes, leur fournir un diagnostic précis et un plan de traitement.



Amira Irmal - MEHAN HOURA (Algérie) : Service de mise en relation entre artisans et demandeurs de services de réparation via une application mobile. Les particuliers ont accès à des techniciens qualifiés et peuvent laisser des commentaires sur leur profil.



Mama Diagana - NEOTIC (Mauritanie) : Agence de communication web & mobile qui s'adresse aux start-up, aux ONG et aux Pme en Mauritanie. Elle a créé un solution offrant une gamme complète de services en matière d'e-commerce et de data analyse avec une marketplace, une boutique en ligne clefs en main et un accompagnement en marketing digital et prédictif.



Aladdin Elsgier -DAWRRAT (Libye) : Plate-forme de cours en ligne (e-learning par des professeurs libyens et étrangers) visant à pallier au manque de professeurs qualifiés dans les universités publiques libyennes, à leur concentration dans la seule ville de Tripoli et au coût prohibitif des études pour les étudiants modestes.