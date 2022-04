Emerging Mediterranean cherche des start-up méditerranéennes pour participer à son programme 2022

MEDITERRANEE. Emerging Mediterranean annonce, lundi 11 avril 2022, un nouvel appel à candidatures pour son troisième cycle. Lancé en 2020 , ce programme d'accélération s'adresse aux entrepreneurs et entrepreneuses à forts impacts sociaux et environnementaux de la rive sud de la Méditerranée. Sont éligibles ceux implantés en Mauritanie, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye et travaillant sur les thèmes d'e-santé, agritech, mobilité, edutech, environnement, économie sociale et solidaire ou entrepreneuriat féminin.Samir Abdelkrim, fondateur d'Emerging Valley en 2017 , puis de sa déclinaison Emerging Mediterranean, a conçu trois nouveautés pour cette édition 2022. D'abord, la création d'un Prix spécial Entrepreneuriat féminin. "Ce prix sera remis à un porteur de projet -une femme ou un homme - qui aura démontré un engagement particulièrement fort en faveur des femmes méditerranéennes ou de l’entrepreneuriat féminin en Méditerranée", précise Julie Lanckriet-Goerig, directrice des opérations Emerging Mediterranean. Ensuite, le Bootcamp des deux rives se déroulera, cette année et pour la première fois, à Tunis du 24 au 26 juin 2022 dans les locaux et avec le concours de l' incubateur tunisien The Dot . Enfin, "un accent encore plus fort sera mis sur l’accompagnement technique des pépites, avec encore plus de mentorat et de coachings individuels dispensés par des experts, pour un réel accompagnement sur-mesure au profit de nos futurs champions du digital", dévoile Samir Abdelkrim qui a déjà couronné dix lauréats Emerging Mediterranean.