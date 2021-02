Emea pose les bases d'une résilience économique à la Covid-19

Alerte précoce, gestion des crises et relance. Tels sont, selon l'Euro-méditerranean Economists Association (Emea), les trois piliers indispensables d'un cadre de résilience à définir pour s'adapter aux chocs économiques à fort impact comme les conséquences de la pandémie de la Covid-19. "Les pays disposant d'un système résilient et qui, par conséquent, ont réussi à résister aux vulnérabilités au fil du temps, ont pu mieux réagir, gérer et rebondir", soulignaient déjà les économistes méditerranéens en avril 2020 dans un rapport. Ce modèle de développement transparent, responsable, inclusif et durable (TRIS) repose sur une gouvernance qui communique sans rien cacher. Ce préalable instaure un climat de confiance entre les gouvernements, entre les gouvernements et leurs citoyens et entre les citoyens."Dans le cas de pandémies mondiales, telles que la Covid-19, la transparence et la divulgation d'informations en temps utile - à l'échelle mondiale, régionale et nationale - limitent l'incertitude, la méfiance et la propagation de fausses nouvelles. Elles rendent les réponses politiques plus efficaces", souligne Rym Ayadi.Dans un document d'orientation*, la présidente d' Emea et directrice d' Emnes (Réseau euro-méditerranéen pour les études économiques), suggère la mise en place d'un système d'alerte précoce (GEWS) fondé sur une approche politique coordonnée mondialement, par exemple par l'OMS, et mise en œuvre aux niveaux national et régional.