Eiffel Investment finance le développement éolien et solaire de Capital Energy en Espagne

ESPAGNE / FRANCE. Le Français Eiffel Investment Group annonce, mardi 22 février 2022, qu'il va soutenir les nouveau projets de l'Espagnol Capital Energy à hauteur de 50 M€, par le biais de ses fonds de financement relais. Le producteur d'énergie éolienne et solaire opère au Portugal et en Espagne. C'est dans ce dernier pays qu'il construit quatre parcs éoliens et une centrale photovoltaïque représentant une puissance totale de 202 mégawatts (MW).



Les parcs éoliens seront implantés à Soria (Castille-et-León), Albacete (Castille-La Manche) et Huelva (Andalousie) pour une capacité totale cumulée de 194 MW. La centrale solaire de 8 MW verra le jour à Cuenca (Castille-La-Manche). Ils se trouvent à des niveaux différents de développement. Ces cinq projets permettront de fournir 590 000 MWh d'énergie propre par an, soit la consommation d'environ 221 000 ménages espagnols évitant l'émission annuelle dans l'atmosphère de 218 000 tonnes de CO2.



Spécialisé dans le financement alternatif de l'économie, Eiffel Investment Group (4 mrds€ d'actifs sous gestion à fin 2021) renforce donc son engagement dans Capital Energy en procédant à une extension de sa facilité obligataire par l'ajout de deux nouvelles tranches pour un total de 50 M€ (dont 20 M€ déjà engagés).