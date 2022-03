Eiffel Essentiel investit 7 M€ dans le développeur italien d'énergies renouvelables GreenGo

FRANCE / ITALIE. Le fonds Eiffel Essentiel réalise un investissement de 7 M€ dans l'entreprise italienne GreenGo, développeur professionnel d'énergies renouvelables (fermes éoliennes, parcs photovoltaïques, usine d'hydrogène vert). Il s'agit de la première intervention en capital-investissement hors de l'hexagone dans ce secteur de ce fonds de capital développement géré par le Français Eiffel Investment Group (EIG - 4 mrds€ sous gestion et 75 salariés). Lancé en janvier 2021 et doté de 300 M€ (500 M€ à terme) , Eiffel Essentiel est dédié aux entreprises européennes de la transition énergétique et écologique et signe ici sa cinquième opération.Cet accord d'investissement et d'actionnariat va permettre à GreenGo de financer "la consolidation, l'accélération et la poursuite de sa croissance", comme l'indique un communiqué. L'entreprise basée à Bologne dispose d'un parc en projet de 1,3 gigawatts (GW) et entend dépasser les 1,5 GW d'ici le troisième trimestre 2022.L'entrée d'Eiffel Essentiel se traduit par la nomination d'un conseil d'administration composé de Guiseppe Mastropieri (Pdg de GreenGo), Fabio Amico (directeur de la conception et de l'ingénierie de GreenGo) et Thibault Vanpeene (directeur d'Eiffel Essentiel). "Cette nouvelle gouvernance assurera la stabilité et un processus décisionnel agile, permettant de saisir les opportunités du marché dans les années à venir, en offrant des solutions rapides et bancables pour la transition énergétique verte en Italie", précise Lorenzo Nardon, responsable des fusions et acquisitions de GreenGo.