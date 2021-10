Égypte, Grèce et Chypre signent un accord de transfert d'énergie électrique

Les trois pays signataires participent déjà au Forum du gaz de la Méditerranée orientale (EMGF) regroupant également l'Italie, Israël, l'Autorité palestinienne, la Jordanie et, depuis mars 2021 , la France (l'Union européenne et les États-Unis disposent d'un statut d'observateur permanent). Cette initiative lancée en janvier 2019, créée officiellement en septembre 2019 et transformée en organisation régionale en septembre 2020 est présidée par l'Égypte. Depuis son siège au Caire, elle a pour vocation de "veiller au respect du droit international dans la gestion des ressources gazières de chacun". Et offre, de fait, un cadre à ces États pour s'unir contre la volonté d'hégémonie de la Turquie dans ces eaux regorgeant de gaz naturel.Voici une dizaine d'années, les découvertes offshores des champs de Tamar et Léviathan au sein de la Zone économique exclusive (ZEE) israélienne et de celui, déjà évoqué ci-dessus, Aphrodite au large des eaux chypriotes ont amorcé de nombreuses prospections. La Turquie veut sa part de ce gâteau prometteur et le fait savoir en envoyant son navire d'exploration gazière Oruç Reis jusque dans la ZEE de la Grèce, malgré les protestations non seulement d'Athènes, de Nicosie, mais aussi de l'Union européenne . Ankara a en outre paraphé, en novembre 2019, un accord avec le gouvernement d'entente nationale libyen (GNA). Dénoncé par l'EMGF et l'Union européenne, ce texte dresse une frontière maritime entre les deux pays faisant fi de la présence de certaines îles grecques du Dodécanèse dans le périmètre défini."Malheureusement, Ankara ne comprend pas les messages de l'époque et ses aspirations au détriment de ses voisins sont évidemment une menace pour la paix dans la région", regrettait Kyriakos Mitsotakis, mardi 19 octobre 2021. "Il n'est pas possible pour les pays de la Méditerranée orientale de coopérer étroitement et d'être des pylônes de stabilité et de paix alors que la Turquie toute seule perturbe le droit international pour ses propres raisons", renchérissait, le même jour, Nicos Anastasiades, président de la république de Chypre.