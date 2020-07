Edouard Philippe a présenté sa démission à Emmanuel Macron et est remplacé par Jean Castex

FRANCE. A l'issue d'une réunion en tête-à-tête avec Emmanuel Macron, président de la République française, vendredi 3 juillet 2020, Edouard Philippe a présenté les démissions de son poste de Premier ministre et de son gouvernement.



Il occupait cette fonction à Matignon depuis le 15 mai 2017, soit un peu plus de trois ans, et va désormais pouvoir rejoindre le Havre (Nord--Ouest de la France). Il vient tout juste, dimanche 28 juin 2020, d'être élu maire au second tour des municipales dans cette ville avec 58,8% des voix.



Quelques heures après cette annonce, le nom de son successeur, Jean Castex (55 ans) était communiqué. Cet inconnu du grand public (comme Edouard Philippe lors de sa nomination) est un haut fonctionnaire, énarque et a été conseiller et secrétaire général adjoint de Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Il est maire Les Républicains de Prades, dans le Gers, depuis 2008.



Avant de prendre ses dernières fonctions de "monsieur déconfinement" au ministère de la Santé, Jean Castex était délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris.



Jean Castex tiendra son premier conseil des ministres, mercredi 8 juillet 2020, et entre-temps devra proposer les noms de son équipe gouvernementales pour les faire approuver par le président de la République.