Eau et risques climatiques en Méditerranée : discerner, atténuer, s'adapter

A l’échelle mondiale, la grande majorité des Etats participent désormais activement aux négociations internationales sur le climat avec l’objectif d’en atténuer les effets et de s’y adapter. La question de l’eau, abordée dans ce quatrième cahier du Water Think Tank, est centrale dans ces deux démarches, en particulier pour les pays du pourtour méditerranéen particulièrement affectés par les conséquences du réchauffement climatique du fait de la raréfaction des ressources en eau douce l’été sur la rive sud et de crues intenses aux autres saisons sur la rive nord.