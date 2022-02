EIB Global choisit la Bosnie-Herzégovine pour son premier prêt à impact dans les Balkans occidentaux

BOSNIE-HERZÉGOVINE. Lancée début 2022, EIB Global procède à sa première opération dans les Balkans occidentaux. La nouvelle branche de la Banque européenne d'investissement (BEI,) dédiée aux financements à impact (développement, action contre la climat, investissement innovants, modes de vie durables, aide aux populations vulnérables) dans les pays non-européens, accorde une ligne de crédit de 20 M€ à Intesa Sanpaolo Banka D.D. Bosna i Hercegovina (Intesa Sanpaolo Banka BiH). La banque rétrocédera, sous forme de prêts, ces fonds à des entreprises locales s'engageant à améliorer l'impact social de leurs activités. Un apport d'EIB Global qualifié de "révolutionnaire car, il permettra l'inclusion sociale des Pme, des entreprises de taille intermédiaire et des entreprises sociales locales", par Marco Trevisan, Pdg d'Intesa Sanpaolo Banka BiH.



"Ce prêt innovant comprend un mécanisme de récompense basé sur la performance pour les entreprises qui atteignent des objectifs spécifiques pour favoriser les opportunités de leadership, d'emploi et de développement professionnel pour les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables (par exemple les personnes handicapées, les réfugiés, etc.)", indique EIB Global dans un communiqué. "Des objectifs d'impact social sur mesure seront fixés avec chaque entreprise bénéficiant d'un financement de la BEI et une récompense financière proportionnelle au niveau d'impact social généré sera distribuée à celles qui atteindront ces objectifs", précise le texte. Ce mécanisme s'appuiera sur une subvention de 3,3 M€ accordée au titre du Fonds de l'initiative de résilience économique (ERI) de la BEI.