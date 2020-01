Donald Trump détaille le plan de paix américain pour régler le conflit israélo-palestinien

Après avoir reçu à Washington les deux principaux candidats aux législatives israéliennes, le premier ministre sortant Benyamin Netanyahou et son challenger Benny Gantz, Donald Trump a dévoilé officiellement son plan de paix pour le Proche-Orient ambitionnant de régler une fois pour toute les conflits dans cette région. La lecture de cet article est réservée aux abonnés Nous vous proposons :



Donald Trump détaille le plan de paix américain pour régler le conflit israélo-palestinien Rédigé le Mardi 28 Janvier 2020