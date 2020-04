Dix pays voisins de l'UE pourraient recevoir 3 mrds€ d'assistance macrofinancière

Ces fonds seront "mis à l disposition des pays bénéficiaires pendant douze mois sous forme de prêts accordés à des conditions très favorables, afin de les aider à faire face à leurs besoins de financement immédiats et urgents", indique un communiqué de la Commission européenne. La proposition doit cependant encore être entérinée par la Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Une fois cette adoption complétée, la Commission européenne souhaite verser la première tranche le plus vite possible. La seconde, sous réserve de la mise en place des mesures demandées en contreparties de cette AMF (voir ci-dessous), le serait au quatrième trimestre 2020 ou au premier semestre 2021.



"Combinés au soutien apporté par le Fonds monétaire international, ces financements peuvent contribuer à consolider la stabilité macroéconomique et dégager une marge de manoeuvre permettant d'allouer des ressources à la protection des personnes et à l'atténuation des conséquences socio-économiques négatives de la pandémie de Covid-19", précise le texte.



Pour bénéficier d'une AMF, les pays doivent remplir certaines conditions politiques préalables en matière de respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit. Ils doivent aussi bénéficier d'un programme d'assistance financière du FMI.