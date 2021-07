Dislog industries accueille Mediterrania Capital Partners dans son capital

Créé en 2017 (2005 pour Dislog Group) à Casablanca, Dislog Industries (330 salariés) entend poursuivre son développement sur son marché domestique mais aussi en croissance externe à l'international comme le précise son Pdg Moncef Belkhayat, "l'intégralité du montant levé sera utilisé pour acquérir des marques de grande consommation au Maroc et à l'étranger, ce qui nous permettra de doubler notre EBITDA et de mieux préparer Dislog Industries à son introduction en bourse prévue en juin 2024."Il entend porter à 1 milliard de dirham le chiffre d'affaires du pôle industriel.L'entreprise marocaine a récemment créé, fin du premier semestre 2021, une filiale en Tunisie (Dislog Industries Tunisie) au capital de 6 millions de dinars (1,8 M€) axée sur l'hygiène et l'alimentation. Elle devrait procéder prochainement à deux acquisitions et lancer une entreprise tunisienne de produits d'entretien et de papier."Au cours des dernières années, Dislog Industries a accumulé l'expertise lui permettant de maintenir et développer sa position de leader dans le secteur PGC. Grâce à de fortes synergies opérationnelles, l'investissement de MC III dans Dislog Industries permettra au groupe de consolider sa position au Maroc tout en élargissant sa gamme de produits et en pénétrant de nouveaux segments ayant un fort potentiel de croissance", commente Hatim Ben Ahmed, associé de Mediterrania Capital Partners.Dislog group est présent sur cinq domaines d'activités (distribution et logistique, industrie, foncier, communication et digital, presse) et développe des marques propres et sous licence comme ACE, Fine, Aïcha, Javel Lacroix, Aque Plus ou encore Edita.Il s'agit de la septième opération menée par MC III après des prises de participation dans TGCC (construction - Maroc) en janvier 2018, Cairo Scan (imagerie médicale - Égypte) en janvier 2018, le Groupe Cofina (mésofinance et services financiers transactionnels en Afrique de l'ouest et centrale) en mars 2018, Aziza (distribution alimentaire - Tunisie) en juillet 2019, Akdital (réseau de cliniques privées au Maroc) en novembre 2019 et MetaMed (centres d'imageries médicales - Égypte, Jordanie et Arabie Saoudite) en mai 2020.