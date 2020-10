Diafrikinvest, la diaspora s'investit en Afrique

136 entrepreneurs accompagnés, 50 financeurs connectés aux projets sélectionnés et plus d'un million d'euros de promesses d'investissement recueillies. C'est le résultat du programme d'accélération international déployé par Diafrikinvest, coordonné par ANIMA Investment Network Bénéficiant d'un budget de 2,2 M€ (cofinancé à hauteur de 90% par l'Union européenne), ce programme conçu pour mobiliser durablement les compétences et l'investissement productif de la diaspora marocaine, tunisienne et sénégalaise s'achève sur un bilan positif . En trente-six mois d'activité (décembre 2016 à octobre 2020), une quarantaine d'opérations a pu être conduite.Grâce à son savoir-faire acquis depuis quinze ans à travers différents dispositifs, ANIMA a utilisé trois leviers pour créer une courroie de transmission entre les entrepreneurs de l'UE et leurs homologues du Nord et de l'Ouest de l'Afrique.Dans un premier temps, Diafrikinvest a identifié des investisseurs et mentors intéressés ainsi que les entrepreneurs marocains, tunisiens et sénégalais, sélectionnés pour leur potentiel et leur implication dans des filières clés pour le continent africain (éducation, santé, Green Tech...). Ces derniers ont bénéficié d'un accompagnement proposé par ANIMA et ses partenaires StartUp Maroc, CONECT (Tunisie) et CJD Sénégal. Au programme: conseil, assistance technique, participation à de grands événements d'affaires, master class à Tunis, Rabat et Dakar animées par des "hauts talents" de la diaspora.