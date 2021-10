Des promesses, mais toujours pas d'horizon d'intégration des Balkans occidentaux dans l'UE

En octobre 2019, la France, l'Espagne, les Pays-Bas et le Danemark douchaient les espérances de l'Albanie en mettant un veto à son adhésion . Paris votait même lors de la même réunion des ministres des Affaires européennes au Luxembourg, contre la candidature de la Macédoine du Nord.Si Athènes et Skopje ont enfin réglé leur problème ( par un changement de nom notamment ) en janvier 2019 - donc la Grèce ne s'oppose plus à voir la Macédoine du Nord la rejoindre à Bruxelles-, les problèmes de voisinage persistent. La non-reconnaissance du Kosovo, indépendant depuis 2008, par la Serbie (et par cinq Etats membres : Chypre, Espagne, Grèce, Roumanie et Slovaquie) en est un. Le refus de la Bulgarie de voir entrer la Macédoine du Nord, en raison d'un litige culturel autour de questions linguistiques, historiques et identitaires, un autre.. Et il s'agit d'autant de barrières à l'intégration européenne.La déclaration de Brdo reconnaît d'ailleurs que "des efforts supplémentaires et décisifs sont nécessaires pour favoriser la réconciliation et la stabilité régionale, ainsi que pour trouver et mettre en œuvre des solutions définitives, inclusives et contraignantes aux questions et différends bilatéraux des partenaires, hérités du passé, conformément au droit international et aux principes établis, notamment l'accord sur les questions de succession, de même qu'aux dossiers restants de personnes disparues et aux questions relatives aux crimes de guerre". Mais, aucun calendrier n'est encore sorti de ce sommet UE-Balkans occidentaux, comme des précédents.