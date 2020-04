Des garanties plus souples pour les Pme européennes en manque de liquidités

U.E.. La Commission européenne débloque, lundi 6 avril 2020, une enveloppe de 1 mrd€ au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). Cette somme servira de garantie au Fonds européen d'investissement (FEI), entité du groupe Banque européenne d'investissement (BEI).Suite à plusieurs amendements portés aux accords spécifiques entre les deux parties, ces 1 mrd€ vont permettre au FEI de fournir des garanties spéciales d'un montant de 2,2 mrds€ aux intermédiaires financiers, ce qui libère 8 mrds€ de financements disponibles. D'un accès simplifié et plus rapide et avec des conditions plus souples (reports, rééchelonnements ou dispenses temporaires de remboursement), ces garanties vont offrir une couverture des risques plus élevée, jusqu'à 80% des pertes potentielles sur les prêts individuels. "L'accent sera mis sur les prêts de fonds de roulement dans l'ensemble de l'Union", précise un communiqué du groupe BEI.Le Fonds va "encourager les banques et d'autres bailleurs de fonds à octroyer des liquidités à au moins 100 000 Pme et petites entreprises à moyenne capitalisation européennes frappées par l'impact économique de la pandémie de coronavirus", précise le texte.Un appel à manifestation d'intérêt a été publié lundi 6 avril 2020. "les intermédiaires financiers ayant des accords FEI existants au titre de ces programmes COSME et InnovFin pourront accéder aux nouvelles garanties dès qu'ils en auront fait la demande. D'autres intermédiaires financiers peuvent accéder aux garanties à la suite d'une procédure de demande rapide. De cette manière, de nouveaux fonds pourront déjà commencer à être acheminés vers les entreprises durement touchées en avril. Les Pme pourront s'adresser directement à leurs banques et à leurs bailleurs de fonds locaux participant au programme, qui figureront sur la liste www.access2finance.eu ", indique le communiqué.