Décès de Marc Pietri, président du groupe marseillais Constructa

FRANCE. Le Marseillais Marc Piétri (73 ans), président du groupe Constructa, est décédé d'une crise cardiaque, vendredi 28 février 2020 au matin à Paris. Principal actionnaire de ce groupe de services immobilier depuis 1988, via la holding familiale Bellechasse SA qu'il présidait aussi, il l'avait mené en quarante-cinq ans sous sa direction d'un chiffre d'affaires de 550 000 € à presque 300 M€ et de seize à plus de 200 salariés.



Fondé à Marseille en 1964 par Maurice Arnoult, puis implanté à Paris en 1988, Constructa est présent en France, en Europe et aux Etats-Unis (depuis 1984). Marc Piétri avait débuté sa carrière dans le groupe en 1973 comme Secrétaire général.



Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a fait part dans un communiqué de "son immense tristesse" face à la perte de ce "promoteur, pionnier d'Euroméditerranée" dont "les réalisations ont notamment permis de modifier profondément la façade maritime de la cité phocéenne."



"Nous perdons un entrepreneur visionnaire, bâtisseur et audacieux qui avait Marseille chevillée au corps et qui a su avec sa tour emblématique - La Marseillaise - faire rayonner notre ville dans le monde entier", indique Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence (CCIAMP) et ses élus dans un communiqué.



Marc Piétri a notamment réalisé la Tour La Marseillaise livrée en 2018 et les Docks Village (2016) à Marseille. Le Cocowalk et l'Ocean Steps à Miami et les Sofitel de New-York et de Chicago font aussi partie de ses plus emblématiques opérations.