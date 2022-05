Décès de Benedict de Saint-Laurent, ancien délégué d'Anima Investment Network

"Je garderai le souvenir d'un homme inspirant par sa grande honnêteté intellectuelle et son engagement exemplaire. Sa franchise, parfois maladroite, reflétait son besoin de rechercher toujours la vérité dans les relations qu'il entretenait avec les autres et sa volonté d'emmener chacun de ses collaborateurs ou partenaires vers un haut niveau d'exigence", commente Emmanuel Noutary.



Depuis son départ d'Anima, sur son profil linkedin, Benedict de Saint-Laurent se qualifiait de "consultant bénévole en roue libre" et son CV ne comportait à la case formation que "Université de la Vie - Diplôme en chocolat (noir 70%), Relations humaines, travail en équipe, leadership, transmission".



Sa retraite active, il la passait près d'Aix-en-Provence, dans le petit village de Saint-Antonin sur Bayon après avoir exercé cinq ans comme consultant senior. Depuis, il se disait "consultant associatif bénévole, partout et nulle part". Il était notamment très impliqué dans les association environnementales de la région et notamment sur la protection de la Montagne Sainte-Victoire.



La rédaction d'econostrum.info adresse ses plus sincères condoléances à la famille de notre ami Benedict.