Début des négociations entre Israël et le Liban pour définir leurs frontières communes

Les négociations se dérouleront de façon indirecte entre Israéliens et Libanais. Les représentants de l'Onu et des Etats-Unis - ces derniers en tant que médiateurs avec comme chef David Schenker, secrétaire d'Etat adjoint chargé du Proche-Orient - feront le lien entre les deux délégations. Elles ne devraient pas se parler entre elles. Selon le journal The Times of Israël, la délégation libanaise comprendra quatre membres et sera conduite par le général de brigade Bassam Yassin de l'armée de l'air. Les trois autres participants sont un colonel de marine (Mazen Basbous), le responsable libanais du pétrole (Wissam Chbat) et l'expert en matière de frontières Najib Massihi.La délégation israélienne sera, elle - et ceci en dit long sur la volonté du pays de se concentrer sur le maritime - menée par Udi Adiri, directeur général du ministère de l'Energie, accompagné du chef de cabinet du ministre Yuval Steinitz (Mor Halutz), le conseiller international du même ministre (Aviv Ayash), le conseiller adjoint à la sécurité nationale (Reuven Azar), le directeur général adjoint du ministère des Affaires étrangères pour les Nations unies et les organisations internationales (Alon Bar), et le général de brigade Oren Setter, chef de la division stratégique de l’armée israélienne.Elles sont d'autant plus importantes qu'un tracé de la ligne de partage entre leurs zones économiques exclusives (ZEE) permettrait de définir clairement les zones de prospections d'hydrocarbures respectives dans cette Méditerranée orientale aux gisements prometteurs de gaz naturel fort convoités. Et pas seulement par le Liban et Israël mais aussi les autres pays de la région, comme le montre le conflit actuel entre l'Union européenne et la Turquie Alors qu'Israël vend déjà du gaz à la Jordanie et à l'Egypte et cherche à accroître sa production, la résolution de cette épineuse question viendrait apporter un ballon d'oxygène au Liban. Le pays du Cèdre se trouve en cessation de paiement depuis mars 2020 et affronte une dette colossale (166% de son PIB au premier trimestre 2020), la troisième du monde derrière le Japon et la Grèce. La manne d'hydrocarbures pourrait venir la soulager et donner des marges de manoeuvre au futur Premier ministre Une second session de négociations entre le Liban et Israël est programmée pour le 28 octobre 2020.