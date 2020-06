Damart va réduire son nombre de marques et supprimer 195 postes

FRANCE. Les conséquences de la crise du coronavirus conduisent Damartex à modifier son plan stratégique de transformation. Le groupe français de distribution textile spécialisé dans les seniors a été obligé de fermer 170 magasins pendant deux mois et a dû subir une chute de son chiffre d'affaires de 23,9% de mars à mai 2020. Dans un communiqué, sa direction indique s'"attendre à de lourdes pertes pour son exercice annuel".



Damartex va donc "recentrer son portefeuille d'activités sur un nombre restreint de marques afin de pouvoir assurer les investissements nécessaires à leur modernisation et à leur transformation digitale". Les marques La Maison du Jersey, Delaby et Jours Heureux vont faire les frais de cette nouvelle stratégie et arrêteront leurs activités d'ici juin 2021.



Le distributeur basé à Roubaix prévoit de regrouper ses marques dans trois pôles : Fashion (Damart, Afibel, Xandres), Home & Lifestyle (Pagen, Coopers of Storford, Vitrine Magique) et Healthcare (Santéol, Sedagyl).