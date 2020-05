Crédit du Nord et Société Marseillaise de Crédit fusionnent à Monaco pour devenir Société de Banque Monaco

MONACO. Les enseignes Société Marseillaise de Crédit et Crédit du Nord présentes dans la Principauté de Monaco fusionnent sous une seule : Société de Banque Monaco.



La nouvelle entité devient la neuvième banque* du groupe Crédit du Nord. Société de Banque Monaco va représenter un produit net bancaire (Pnb) d'environ 40 M€ avec 100 salariés. Selon un communiqué, "(elle) permettra d'accélérer la conquête de nouveaux clients et de développer l'activité trois marchés (NDLR : particuliers, professionnels et entreprises), notamment grâce à la création d'un Centre Affaires Entreprises à Fontvieille et le renforcement de l'activité Banque Privée". Les agences des quartiers de Monte-Carlo, la Condamine et Fontvieille sont conservés. "Une banque monégasque pour les entrepreneurs monégasques", souligne Bruno Deschamp, président du directoire de la Société Marseillaise de Crédit.



La première agence de Crédit du Nord s'est implantée en 1919 à Monaco et celle de la Société Marseillaise de Crédit en 1916. Les deux banques préparent leur rapprochement depuis 2017.



* Banque Courtois, Banque Kolb, Banque Laydernier, Banque Nuger, Banque Rhône-Alpes, Banque Tarneaud, Société Marseillaise de Crédit, Crédit du Nord et donc Société de Banque de Monaco.