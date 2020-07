Crédit Mutuel Alliance Fédérale obtient de la BEI des lignes de crédit de 600 M€ pour les Pme et Eti.

FRANCE. Premier établissement français à bénéficier du programme post-Covid de la Banque européenne d'investissement (BEI), Crédit Mutuel Alliance Fédérale (ex-Crédit Mutuel CM11) obtient deux lignes de crédit d'un montant total de 600 M€. Elles permettront de prêter jusqu'à 1,2 mrd€ à des Pme et des Eti, à travers le réseau Crédit Mutuel, CIC et la Banque européenne du Crédit Mutuel (BECM).



"Dès le début de la crise sanitaire, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a tout mis en œuvre pour soutenir de manière concrète et efficace ses clients entreprises en reportant notamment 2,6 mrds€ d’échéances de crédit et en accordant 17,2 mrds€ de crédit de trésorerie (PGE) à plus de 107 000 entreprises. Entreprise solidaire, Crédit Mutuel Alliance Fédérale contribue ainsi au développement des territoires : le partenariat avec la Banque européenne d’investissement financera les projets d’investissement des entreprises et la relance économique des territoires", commente Nicolas Théry, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.



La première tranche de 350 M€ est spécifiquement mise en place pour répondre à l'urgence économique de la crise de la Covid-19. La seconde de 250 M€ est le résultat d'une ancienne ligne de crédit signée fin avril 2020 et transformée pour être affectée à des financements courts, moyen ou long terme à taux bonifiés (grâce à la notation "AAA" de la BEI) pour la même urgence.



"Depuis le début de cette crise, l'Europe est pleinement mobilisée pour aider les entreprises européennes, et en particulier les Pme, et soutenir les investissements indispensables pour leur compétitivité", souligne Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.