Création d'un club pour les femmes entrepreneures de la région Mena

Des études menées par l'Onudi dans le cadre de son programme "Promouvoir l'autonomisation des femmes pour un développement industriel inclusif et durable dans la région Mena (PWE II)" confirme qu' "à côté du capital, les réseaux de contacts sont apparus comme le moteur le plus important de la réussite entrepreneuriale des femmes". Alors que 23 à 26% d'entreprises en moyenne appartiennent ou sont gérées par des femmes dans le monde, cette proportion n'atteint actuellement que les 5% dans la région Mena. Les difficultés d'accès aux services et aux réseaux de soutien aux entreprises ainsi que l'accès limité aux ressources productives (notamment financières) et le manque de compétences, constituent la principale explication à ce faible taux. Le Mena Women Business Club compte y remédier."Les nouveaux membres pourront entrer en contact avec un vaste écosystème d'entrepreneurs, d'avocats, de consultants, de cadres et d'investisseurs dans des secteurs aussi variés que l'énergie, l'agriculture, l'exploitation minière, la technologie, la construction, la finance, le commerce de détail et la distribution", indiquent ses promoteurs. Ils bénéficieront de programmes de mentorat et de réseautage dédiés."Les entrepreneures peuvent tirer parti du vaste réseau du Club pour promouvoir leurs produits sur de nouveaux marchés, trouver de nouvelles opportunités commerciales et participer à des rassemblements sectoriels, tels que des événements de speed networking", complète Bashir Conde, responsable du programme PWE II de l'Onudi.Les candidatures pour rejoindre le Mena Women Business Club sont ouvertes sur un espace réservé du site internet du Business Club Africa.