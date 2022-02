Creact4Med veut dynamiser les industries culturelles et créatives en Méditerranée

Fin novembre 2021, la première conférence Creact4Med (CReativ Entrepreneurs ACTing FOR the future MEDiterranean - Entrepreneurs créatifs agissant pour l'avenir de la Méditerranée) soulignait l'apport des industries culturelles et créatives (ICC) en Méditerranée. Ingrid Schwaiger voit dans ce secteur "un stimulateur du développement des pays". La cheffe d'unité adjointe de la coopération régionale dans le voisinage méridional (DG Voisinage et négociations d'élargissement - NEAR) à la Commission européenne rappelle "le soutien permanent de l'UE aux ICC et leur rôle dans la création d'emplois durables et inclusifs dans la région sud-méditerranéenne."



Ce projet de l'Union européenne (mars 2020-février 2023), doté de 2,22 M€ sur trois ans, le prouve. Il vise à exploiter le potentiel des ICC pour créer de la valeur économique, renforcer la croissance, créer des emplois décents et favoriser l’inclusion sociale.



Creact4Med va soutenir des initiatives, cartographier l'écosystème dans huit pays du voisinage sud*, concevoir un programme pour la créativité des jeunes et des femmes comprenant une aide financière à vingt-quatre entrepreneurs et projets, puis lancer huit pépinières d'entreprises.



Présidente-fondatrice de l'Association des économistes euro-méditerranéens (Emea), partenaire principal et coordinateur du consortium animant ce projet, Rym Ayadi insiste sur "l'importance de la sensibilisation, de la promotion de la coopération, de la lutte contre la fragmentation et de la censure, de l'amélioration de l'accès au financement afin de dynamiser les ICC tout comme leur contribution aux économies et aux sociétés."