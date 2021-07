Coworking : Startway investit deux hauts lieux de prestige à Marseille

Coup double pour Startway. Ce spécialiste du coworking a ouvert, en mai 2021, deux sites à Marseille. Le premier logé dans un ancien hôtel particulier dans le quartier Préfecture et le second à deux pas du Vieux-Port, au sein de la Poste Colbert entièrement réhabilitée par l’architecte Roland Carta. Gaël Montassier, cofondateur de Startway, entend poursuivre le maillage dans des zones peu denses du territoire, voire étendre son réseau de 36 établissements aux pays du Maghreb.



Un havre de paix au cœur du tumulte de la ville où il fait bon coworker ! Passée la porte en bois cossue de la rue Dieudé, à deux pas de la Préfecture et des rues commerçantes, le free-lance, collaborateur, cadre dirigeant se retrouve plongé dans un univers de 1200 m2. Sur place, l’esprit 18ème siècle a été valorisé, scénographié redonnant tout son cachet aux moulures, fresques et lustres d’époque de cet hôtel particulier. Le bâtiment qui s’élance sur trois étages compte 140 postes de travail et trois salles de réunion avec de nombreux lieux de convivialité (créative room, tisanerie, restauration). Les espaces ont été repensés pour favoriser le bien-être, stimuler la concentration et la productivité. La suite sur...





