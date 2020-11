Covid-19 : le taux de mortalité par habitant plus important au nord qu'au sud de la Méditerranée

MEDITERRANEE. La situation sanitaire évolue de semaine en semaine. Mais une chose apparaît certaine, l'Amérique (sud, centre et du nord) et l'Europe concentrent une part importante des cas de Covid 19 déclarés dans le monde, même si les statistiques restent sujettes à caution dans certains pays comme le Brésil. Les chiffres communiqués quotidiennement par l'université Johns Hopkins sont considérés comme les plus fiables. Parmi toutes les données disponibles, l'université établit un classement qui prend en compte le nombre de décès par million d'habitants depuis le début de la pandémie.Deux micros-états méditerranéens figurent dans le top 20 mondial, Saint-Marin (numéro un avec 1 243 cas par million d'habitants) et Andorre (5e avec 974 cas/million d'hab). Mais compte tenu de leur faible population, leur situation dans ce classement peut évoluer très vite.Le cas de l'Espagne, premier pays européen à dépasser un million de cas , est beaucoup plus inquiétant, avec 831 cas par million d'habitants et une cinquième place mondiale peu enviable. Le gouvernement a déclaré l'état d'alerte sanitaire et mis en place un couvre-feu de 23 heures à 6 heures (hors îles Canaries). Les régions peuvent aller au delà de ces mesures. Ainsi, la Catalogne oblige les commerces à limiter leurs espaces de vente à 800 m², avec restrictions des capacités d’accueil de 50% pour l'alimentaire et de 70% pour les autres produits (les restaurants, bars, discothèques, salles de concerts, salles de jeu, cinéma, théâtres, salles de sports et salon de beauté sont fermés).