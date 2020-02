Costa Croisières et le Port de Marseille expérimentent la croisière durable

FRANCE. Le Port de Marseille-Fos (3,1 millions de passagers en 2019), le Groupe Costa (Costa Croisières et AIDA Cruises) et le Pôle Mer Méditerranée ont signé, lundi 24 février 2020, un accord de partenariat pour "améliorer les solutions technologiques existantes et explorer toutes les voies possibles pour améliorer la qualité de l'air".



Ce texte débouche sur la demande d'une étude expérimentale au Pôle Mer Méditerranée (PMM) et à ses adhérents (440 membres dont 3/4 d'entreprises), avec le soutien de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), pour "financer et mener des recherches sur des solutions technologiques de pointe qui permettraient d'améliorer l'efficacité des systèmes énergétiques utilisés tant à terre qu'à bord des navires pour promouvoir plus encore les activités portuaires durables". Pdg du Groupe Costa et de Carnival Asie, Michael Thamm se dit "déterminé à être le numéro un des croisières durables" et indique vouloir "accélérer la recherche et la mise en oeuvre de solutions durables concrètes à Marseille." Pour Patrick Baraona, directeur du PMM, "ce projet est stratégique pour le futur des activités de croisières en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et son premier port de croisières Marseille."