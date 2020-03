Costa Croisières annule toutes ses croisières en Méditerranée

MEDITERRANEE. Costa Croisières, filiale du groupe Carnival, a décidé, mardi 10 mars 2020 au soir, d'annuler toutes ses futures croisières en Méditerranée et toutes les escales en Italie pour celles en cours. "La santé et la sécurité de nos passagers et de nos membres d’équipage sont la priorité numéro un de Costa Croisières. Suite à l’annonce de l’Organisation Mondiale de la Santé de relever le risque global d’épidémie de coronavirus à « très élevé », nous avons mis en place (et continuerons de mettre en place) une série de mesures exceptionnelles concernant le programme des croisières prévues pour les semaines prochaines. La situation évolue régulièrement et nous vous tiendrons informés constamment de toutes mesures additionnelles qui pourraient être décidées et mises en place", inscrit sur son site la compagnie.



Costa Croisières interdisait déjà l'embarquement de tout client en provenance des villes de Casalpusterlengo (Lodi), Codogno (Lodi), Castiglione d'Adda (Lodi, Fombio (Lodi), Maleo (Lodi), Somaglia (Lodi), Bertonico (Lodi), Terranova dei Passerini (Lodi), Castelgerundo (Lodi), San Fiorano (Lodi) en Lombardie et Vò Euganeo (Padoue) dans la région de la Vénétie).



La compagnie refusait également la montée à bord de toute personne dont la température corporelle se trouvait supérieure à 37,8°. Aucune excursion n'était jusqu'alors assurée vers les sites des régions du Piémont, de Lombardie et de Vénétie.



Costa Croisières franchit donc une étape supplémentaire en décidant de cesser toutes ses croisières en Méditerranée au moins jusqu'au 3 avril 2020. Les croisières en cours feront escale dans les ports italiens "uniquement pour permettre aux passagers de débarquer et de rentrer chez eux, sans excursions, ni nouveaux embarquements", précise un communiqué.