Corsica Linea et La Méridionale s'allient pour la desserte de la Corse

FRANCE. Par un communiqué commun, publié mardi 28 janvier 2020, Corsica Linea et La Méridionale dévoilent qu'elles feront "projet industriel commun" pour répondre à l'appel d'offres de la Collectivité de Corse sur la desserte maritime de la Corse du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.



Cette Délégation de service public (DSP) ne concerne que le port de Marseille. L'appel d'offres prévoit la création d'une Semop au sein de laquelle la Collectivité de Corse sera majoritaire aux côtés d'un partenaire privé.



Les deux compagnies maritimes vont concourir ensemble pour obtenir cette Délégation de service public (DSP). Elle est actuellement détenue, de façon provisoire, par Corsica Linea alors que La Méridionale, vainqueur aussi, en ait été évincée en octobre 2019.



Corsica Linea et La Méridionale promettent "des conditions de service optimales pour les clients du fret et les passagers" de toute la desserte entre le continent et l'île de Beauté, à partir des ports de Corse et de ceux de Marseille, Toulon et Nice.



"Cet accord, qui repose sur la complémentarité des deux compagnies, permettra de formuler une réponse en phase avec les exigences de l’appel d’offres, tout en préservant leurs équilibres économiques et sociaux respectifs, en cas de succès à cet appel d’offres", souligne le communiqué.