Coronavirus : Israël interdit l'entrée sur son territoire à la plupart des Européens

ISRAËL. En raison du coronavirus, Benyamin Netanyahou, premier ministre israélien, a décidé, mercredi 4 mars 2020, d'interdire l'entrée en Israël des ressortissants français, italiens, espagnols, allemands, autrichiens et suisses n'étant pas résidents en Israël. Ce dispositif s'applique également aux voyageurs en transit. Les Israéliens ayant séjourné dans ces pays devront s'astreindre à une période d'isolement de quatorze jours et s'identifier auprès des autorités sanitaires.



Selon un communiqué de l'Office de tourisme israélien en France, "Israël suit un protocole visant à préserver la santé de sa population d'un potentiel risque sanitaire mondial, en essayant de contenir le virus : C'est le seul et unique objectif des mesures restrictives initialisées auprès des passagers en provenance de France et des autres pays cités".



Déjà, les voyageurs en provenance de Chine, Thaïlande, Singapour, Hong Kong, Macao et la Corée du Sud n'était plus autorisés à pénétrer sur le territoire israélien. Toutes les conférences internationales ont été annulées ou reportés, comme les rassemblements de plus de 5 000 personnes.