Coronavirus : Algérie et Maroc suspendent leurs liaisons vers l'Espagne qui proclame l'état d'urgence

L'Algérie (26 cas confirmés et 2 décès dus au coronavirus) a décidé de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, tous ses vols avec l'Espagne et les a réduit avec la France. Ainsi, Air Algérie stoppe temporairement tous les vols vers la France au départ des aéroports de Sétif, El Oued, Batna, Biskra, Tlemcen, Bejaïa, Chlef et Annaba. Dans le même temps, la compagnie réduits les vols vers l'hexagone depuis les aéroport d'Alger, Constantine et Oran.



Le Maroc (7 cas détecté de coronavirus et un mort) arrête lui, également jusqu'à nouvel ordre, toutes ses liaisons aériennes et maritimes en provenance et à destination de la France, de l'Espagne et de l'Algérie.

Selon une note de la marine marchande marocaine, dévoilée par l'AFP, l'accès à tous les ports marocains sur la Méditerranée et l'Atlantique est "temporairement fermé à tous les navires de plaisance, de croisière et de passagers". Ce texte précise que seuls les navires "transportant exclusivement des ensembles routiers avec leurs chauffeurs" sont autorisés à accoster.



Les chefs de gouvernements et les ministres de l'Intérieur marocains et espagnols, ainsi que les rois Mohammed VI et Felipe VI ont eu un entretien avant que cette décision soit prise. Emmanuel Macron aurait aussi été consulté. Des touristes français aurait été testés positifs lors de leurs vacances au Maroc. Elles ont été placées en quatorzaine.



D'autre part, les frontières entre les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla dans le Nord du Maroc ont été fermées à tout trafic, depuis vendredi 13 mars 2020 à 6h du matin. Il s'agit des seuls frontières terrestres du Maroc avec l'Union européenne.

France et Espagne sont les deux premiers partenaires commerciaux du Maroc.