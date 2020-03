Corinne Brunon-Meunier nommée directrice générale de l'IRD

FRANCE. Présidente de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Valérie Verdier nomme Corinne Brunon-Meunier au poste de directrice générale de cet établissement public français.



Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, titulaire d'une maîtrise de droit et d'un diplôme approfondi de droit des relations internationales publiques et privées, Corinne Brunon-Meunier était ambassadrice de France en Croatie de 2016 à 2019.



Entrée en 1979 au Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE), elle a successivement occupé les postes de secrétaire puis de conseillère d’ambassade à Abidjan, Rome, Bruxelles, Nairobi et Ottawa pour y conduire des négociations en matière de coopération internationale au développement, de climat et d’environnement, en lien avec des institutions partenaires, au Canada, en Belgique, ainsi qu’au Kenya, où elle était représentante adjointe auprès du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.



De 1994 à 1995, Corinne Brunon-Meunier était détachée au Secrétariat général du Conseil européen. Elle a occupé, entre 2000 et 2005 au MEAE, les postes de sous-directrice de la coopération militaire et de défense et d’adjointe au sous-directeur de la sécurité en développant son expertise en matière de politiques intégrées pour la stabilité internationale et de réponse aux crises



De 2008 à 2012, elle a également été détachée auprès de l'Agence française de développement (AFD) en tant que directrice adjointe pour l'Afrique. Revenue au MEAE à la suite de cette mission, Corinne Brunon-Meunier prend les fonctions de sous-directrice pour l'Afrique orientale de 2012 à 2013, puis de directrice adjointe pour le développement durable à la Direction générale de la mondialisation de 2013 à 2016.



Placé sous la double tutelle des ministères de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et de l’Europe et des Affaires étrangères, l'IRD fournit des services de "recherche, d’expertise, de formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement".