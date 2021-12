Contrat record pour Dassault Aviation

FRANCE. Les Émirats Arabes Unis font pleuvoir plus de vingt-cinq milliards d'euros d'investissements sur la France. Ils viennent de commander vendredi 3 décembre quatre-vingt chasseurs bombardiers Rafale à Dassault Aviation, pour une quinzaine de milliards d'euros, douze hélicoptères de combat Caracal d'Airbus Helicopters pour deux milliards, des missiles MBDA (filiale commune d’Airbus, de BAE Systems et de Leonardo) destinés à équiper les Rafale pour deux milliards également. Via son fonds souverain, Abu Dhabi va investir de huit milliards d'euros en France dans les secteurs soutenus par BPI France dans le cadre du plan de relance (spatial, hydrogène, énergie).Les EAU sont des voisins proches de la Méditerranée, dont le ciel va voir se croiser dans les années à venir des Rafale battant pavillon français, égyptien, grecs, croates, qataris et donc émiratis . Avec ce nouveau contrat, Dassault passe le cap des 400 Rafale vendus : 192 en France et 236 exportés.La France devrait frôler trente milliards d'euros d'armes vendus en 2021. Un record.