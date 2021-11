Conserve Italia et Conserves France condamnées à 20 M€ pour pratiques anticoncurrentielles

Ces industriels de la conserve de légumes fixaient ensemble les prix, les parts de marché et les volumes de vente avant de se répartir les clients et les marchés principalement sur les haricots verts, les petits pois, les mélanges de petits pois et carottes et le macédoines de légumes. "Ils ont coordonné leurs réponses aux appels d'offres. Leur objectif était de préserver ou de renforcer leur position sur le marché, de maintenir ou d'augmenter les prix de vente, de réduire l'incertitude quant au comportement commercial futur des participants et de formuler et de contrôler les conditions de commercialisation et de négoce à leur avantage", précise la Commission européenne pour justifier sa décision.Trois accords d'entente distincts ont été relevés après enquête menée par la Commission européenne. Conserve Italia n'ayant participé qu'aux deux premiers. La coopérative italienne a bénéficié d'une réduction de 50% de son amende pour avoir coopéré.Déjà en juin 2014 , la même instance avait adopté une décision de règlement par transaction pour entente anticoncurrentielle sur les marché des champignons en conserve. Bonduelle, Lutèce et Prochamp avaient versé un total de 32 M€. En avril 2016, une quatrième société également impliquée, Riberebro avait écopé d'une amende finale de 5,2 M€ (également réduite de 50%).