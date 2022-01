Conect propose un programme de formation aux éco-entrepreneurs tunisiens

TUNISIE. La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) lance, jeudi 27 janvier 2022, un appel à candidature destiné à trente éco-entrepreneurs. Le syndicat patronal cherche "des entrepreneurs porteurs de projets verts ou circulaires existants (25 projets existants), de divers domaines, notamment l'agriculture biologique, la gestion durable des déchets, les énergies renouvelables, le tourisme durable, le textile biologique, la construction durable et la production de cosmétiques biologiques", précise un communiqué.



Les candidats sélectionnés auront accès à une formation initiale d'une dizaine de jours ( analyse et la création de modèles d'entreprises durables du point de vue social et environnemental, accès au marché et l’accès au financement) et à un accompagnement pour "acquérir des connaissances et des compétences utiles au développement de leurs entreprises et dans la recherche de ressources financières privées et publiques nécessaires".



Après cette phase, les projets jugés les plus prometteurs bénéficieront de sessions de coaching de groupe et de coaching individualisé.