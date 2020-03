Colliers International lance une base de données Covid-19 pour la région EMEA

EMEA. Colliers International annonce, mercredi 25 mars 2020, le lancement d'une base d'analyses " Covid-19 Insights " sur la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) pour "fournir des ressources, des pistes de réflexions et des recommandations au travers des secteurs d'activités directement impactés par la crise sanitaire, ainsi que sur les différentes classes d'actifs immobiliers", comme l'indique un communiqué.Animé par les équipes du spécialiste international en services immobilier et gestion d'investissements (3,5 mrds$ de chiffre d'affaires et plus de 18 000 salariés), "Covid-19 Insights" va proposer des focus marchés et analyser l'impact de la crise sanitaire pour l'hôtellerie, le commerce et les loisirs, l'industrie et la logistique, l'immobilier tertiaire."La pandémie COVID-19 frappe maintenant l'Europe de plein fouet et nos clients attendent de nous des conseils et des éclaircissements sur ce à quoi l'avenir va ressembler. Nous avons étudié l'impact de cette pandémie sur nos collègues de Chine et de l'APAC, ainsi que les infections mondiales précédentes et la crise financière mondiale pour étayer et enrichir nos observations", explique Damian Harrington, directeur Etudes & Recherches EMEA de Colliers International.