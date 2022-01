Colis privé prend le large pour rejoindre CMA CGM

Les cofondateurs de Colis Privé se disent "particulièrement fiers de construire avec CMA CGM un pôle d'excellence logistique basé à Marseille qui contribue au rayonnement économique de la Région Sud au niveau mondial". Ils avaient tenté de vendre leur entreprise, fleuron du groupe Hopps (qui comprend aussi Adrexo, diffuseur de courriers non-adressés), et même de l'introduire en bourse pour financer son développement.



En 2021, Colis Privé (270 M€ de chiffre d'affaires) a livré plus de 70 millions de colis en France grâce à un réseau de près de 110 agences régionales. L'entreprise s'est également développée depuis le second semestre 2021 en dehors des frontières de l'hexagone, via Colis Privé International, en Belgique, au Luxembourg (filiales) et au Maroc (licence de marque accordée à des opérateurs locaux) et sera prochainement présente aux Pays-Bas.