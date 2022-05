Cinq pays méditerranéens figurent dans le Top 20 des dépenses militaires mondiales

MEDITERRANEE. Selon le dernier rapport du Stockholm International peace research institute (SIPRI), les dépenses militaires mondiales ont atteint les 2,11 trillions de dollars (2 113 mrds$ soit 2009 mrds€ ) en 2021. "Elles ont augmenté pour la septième année consécutive (...) C'est le chiffre le plus élevé que nous ayons jamais enregistré", commente Diego Lopes da Silva. Le chercheur principal du programme Dépenses militaires et Production d'armes au SIPRI regrette ces niveaux records arrivant dans un contexte où les pays doivent financer les solutions aux retombées économiques de la pandémie de Covid-19.



Le document paru fin avril 2022 précise que la progression a été de 0,7% par rapport à 2020 et que l'ensemble des dépenses militaires ont représenté 2,2% du PIB mondial (contre 2,3% en 2020). "En termes réels, il y a eu un ralentissement du taux de croissance en raison de l'inflation. Cependant, en valeurs nominales, les dépenses militaires ont augmenté de 6,1 %", souligne Diego Lopes da Silva.



Les plus gros acheteurs sont les États-Unis - et de loin avec 801 mrds$ (762,3 mrds€) - suivis de la Chine (293 mrds$), l'Inde (76,6 mrds$), le Royaume-Uni (68,4 mrds$) et la Russie (65,9 mrds$). A eux tous, ils accumulent 62% des dépenses totales.