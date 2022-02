Chypre, France et Slovénie vont bénéficier de fonds européens pour protéger l'environnement

Chypre a l'un des niveaux de déchets municipaux par habitant les plus élevé de l'Union européenne. Moins de 20% d'entre eux sont recyclés. Le gouvernement l'attribue à un manque d'infrastructures et de collecte des déchets recyclables et biodégradables. Mené par le Département de l'Environnement du ministère chypriote de l'Agriculture, du Développement rural et de l'Environnement, le projet LIFE-IP CYzero WASTE vise à installer une collecte séparée des biodéchets dans cinquante zones rurales, semi-rurales et urbaines. Ainsi qu'à améliorer celle des produits recyclables secs, comme le papier et les boîtes métalliques, par la mise en place de vingt kiosques verts. Sept villes de l'île méditerranéenne accueilleront des centres de réutilisation/réparation et un réseau de magasins de réutilisation. En outre, certains systèmes de "paiement au rebut" seront testés parallèlement à l'introduction d'une taxe sur les décharges. Ces deux outils devraient favoriser le passage à une économie plus circulaire.



A travers son projet LIFE IP RESTART, la Slovénie travaille à un meilleur taux de recyclage des déchets de construction et de démolition non dangereux. L'absence de législation cohérente, l'insuffisance des capacités de recyclage et la faible acceptation sociale des processus de recyclage et des produits qui en résultent, sont autant de handicaps identifiés par le gouvernement slovène.

Son ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire va déployer un ensemble de solutions techniques, numériques, environnementales et circulaires complémentaires pour atteindre une autosuffisance matérielle maximale et une circularité accrue dans le secteur de la valorisation des déchets.



Six solutions circulaires pour les flux de déchets problématiques et volumineux seront promues pour assurer une large adoption des solutions pour parvenir à une mise en œuvre cohérente et intégrée des objectifs nationaux de gestion et de prévention des déchets. Les ambitions slovènes sont grandes avec la volonté de réduire les déchets de 60 % grâce au recyclage d'ici 2030. Et d'atteindre un taux de recyclage de 50 % des déchets de construction et de démolition non dangereux (70% pour les déchets municipaux). L'amélioration des activités de collecte, de traitement et d'élimination des déchets, ainsi que de la récupération des matériaux pourraient également réduire de 20% les émissions de CO2.





* Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Tchéquie.