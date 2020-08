Chute record des PIB méditerranéens au 2eme trimestre

MEDITERRANEE. Tous les pays n'ont pas encore publié leurs statistiques, mais la Méditerranée devrait connaître une récession d'un niveau jamais encore enregistré au second trimestre 2020 .



Le PIB israélien a plongé de -28,7% en avril/mai/juin. Le pays a effacé en quelques mois quatre années de croissance. Le chiffre est à peine moins impressionnant en Tunisie avec un PIB qui recule de -20,4% .



L'Espagne accuse une dégringolade de -18,5% de son PIB au second trimestre 2020, en dépit d'une reprise des activités en mai/juin. Le pays a perdu plus d’un million d’emplois au deuxième trimestre et devrait afficher 20% de taux de chômage à la fin de l'année.



Le PIB français recule de -13,8% au second trimestre 2020. Jamais l'Institut national des statistiques n'avait enregistré un effondrement aussi important. Sans la levée progressive des restrictions à partir de fin mai, le taux aurait sans doute frôlé les -20% . L'Insee prévoit d’ailleurs 19% de croissance au 3eme trimestre.



Le Portugal affiche une « performance » très proche de la France avec -13,9% de PIB, tout comme le Maroc qui recule de -13,8%. Le royaume devrait rester dans le rouge au troisième trimestre avec -4,1% de PIB attendu.



Déjà très malade avant la crise, l'économie italienne recule de -12,4% au second trimestre. Un chiffre à relativiser car l'Italie a été la première frappée par la crise. Ce taux de -12% prend comme référence un premier trimestre 2020 déjà très mauvais (-5,4%).



La Commission européenne a bien sûr revu à la baisse ses prévisions pour l'année 2020. Dans le sud de l'Europe, elle prévoit -11,2 % pour l'Italie, -10,9% en Espagne, -10,8% en Croatie et -10,6% en France, -9,8% au Portugal, -9% en Grèce et en Slovaquie. Le Maroc devrait connaître en 2020 une récession de 5,8%.