Charles Michel réélu président du Conseil européen

UE. Charles Michel a été reconduit, jeudi 24 mars 2022 à Bruxelles en fin de journée, par les chefs d'État et de gouvernement réunis à Bruxelles, à la présidence du Conseil européen. Ce vote n'a pas été une surprise. L'ancien Premier ministre belge de quarante-six ans était le nom proposé par le président de la République française Emmanuel Macron, au titre de la Présidence française de l'Union européenne (PFUE), et aucune autre candidature ne s'était fait connaître."Je viens féliciter un homme qui vient d'être réélu sans opposition. C'est une chose dont je rêve", s'est amusé Joe Biden, en lui serrant la main. Le président américain se trouve dans la capitale belge pour discuter avec les Européens, au cours d'un sommet du G7 et d'une autre de l'Otan (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord), de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Nommé en juillet 2019 pour succéder Donald Tusk et entré en fonction le 1er décembre 2019, Charles Michel, libéral francophone, est l'une des cinq principales personnalités de l'Union européenne aux côtés de l'Allemande Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne , la Maltaise Roberta Metsola, nouvelle présidente du Parlement européen , l'Espagnol Josep Borrel, Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, et la Française Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE).C'est peu de dire que Charles Michel ne s'entend pas avec Ursula von der Leyen, comme l'avait montré l'épisode en Turquie quand le président du Conseil européen s'était assis à côté de Recep Tayyip Erdogan, obligeant la présidente de la Commission européenne à se contenter d'un sofa un peu plus loin. Outre le manque flagrant de galanterie du président turc et de Charles Michel, ce moment gênant et longuement commenté avait montré au grand jour les problèmes de préséance entre les deux représentants de l'UE.