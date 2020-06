Chapeau bas aux équipages

Compte tenu de la fermeture des frontières, de la suspension des liaisons aériennes, les relèves d’équipages ne peuvent être organisées. Cela place ces hommes et ces femmes dans une situation complexe. Isolés, loin de leurs familles depuis plusieurs mois déjà, ils travaillent sans relâche accusant fatigue et stress. Marfret étudie comment réduire leur charge de travail et leur permettre de trouver des moments de repos.Une lueur d’espoir apparaît ce 8 avril 2020. La Commission européenne a émis des lignes directrices pour que les États désignent des ports où seront organisées des relèves d’équipage.