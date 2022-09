Cegid se renforce en Espagne avec l'acquisition de Grupo Primavera

FRANCE / ESPAGNE. Dans un communiqué publié le 5 septembre 2022, Cegid annonce « l'acquisition de Grupo Primavera, l'une des principales plateformes de logiciels de gestion d'entreprises de la péninsule Ibérique. La nouvelle entité donne naissance à un champion ibérique et permet à Cegid d’accélérer son développement international. Grupo Primavera devient, à compter de ce jour, Grupo Primavera A Cegid Company ». Ce rachat fait suite à celui de Meta4 en 2019, toujours en Espagne.



Basé à Lyon, Cegid, propose aux professionnels des métiers de la finance, des ressources humaines, de l’expertise comptable, et de l’entrepreneuriat, des solutions pour gérer à distance et sur le net toute une série de métiers: facturation, paie, fiscalité... Les 3 600 salariés du groupe ont généré en 2021 un chiffre d'affaires de 632 M€. En Méditerranée, Cegid est présent en France, en Italie, au Maroc et en Espagne.



« Grupo Primavera A Cegid Company » emploie dans la péninsule Ibérique « plus de 1 300 collaborateurs (800 de Grupo Primavera et 500 de Cegid), pour un chiffre d’affaires pro forma qui devrait atteindre les 150 M€ cette année » précise le communiqué.