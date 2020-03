Casino cède 567 magasins Leader Price à leur concurrent Aldi France

FRANCE. Le groupe Casino (34,6 mrds€ et 220 000 salariés) annonce, vendredi 20 mars 2020, la signature d'un accord avec Aldi France (filiale de l'Allemand Aldi Nord) pour lui céder des magasins et entrepôts détenus par sa filiale Leader Price en France métropolitaine.



Le prix d'achat de ces trois entrepôts et de 567 magasins s'élève à 735 M€, dont un complément de prix de 35 M€ versé en cas de respect d'indicateurs opérationnels durant une période de transition.



Les unités comprises dans cette transaction prendront l'enseigne Aldi et bénéficieront de la dynamique de son réseau de 900 magasins en France. Mais, "le groupe Casino restera propriétaire de la marque Leader Price pour continuer à l'exploiter selon certaines conditions convenues avec Aldi, en France et à l'international".



Les instances représentatives du personnel doivent encore être consultés et il appartiendra à l'Autorité de la concurrence de se prononcer sur cette acquisition.