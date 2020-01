Carrefour poursuit ses investissements dans la livraison de repas avec le rachat de Dejbox

FRANCE. Carrefour prend une participation majoritaire de 60% dans la société française Dejbox spécialisée dans la livraison de déjeuners "pour les salariés situés en zone périurbaines".Présent à Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes et Grenoble et leurs périphéries, Dejbox (10 M€ de chiffre d'affaires en 2018 et le double prévu en 2019) livre chaque mois plus de 400 000 repas préparés chez des traiteurs et restaurants partenaires. La société au slogan "la cantine cool" a été créée en 2015 par Adrien Verhack et Vincent Dupied. Elle emploie 310 salariés dont 140 préparateurs-livreurs.Avec Dejbox, l'enseigne française de distribution poursuit ses investissements dans la livraison de repas amorcés avec son plan "Carrefour 2022" et un objectif de 5 mrds€ de vente alimentaire en ligne. Carrefour a également acquis, en mars 2018, Quitoque, spécialisée dans la livraison de paniers-repas à cuisiner à domicile.