Cap vert Energie choisit le financement participatif pour sa centrale solaire vauclusienne

FRANCE. Avec un objectif de collecte de 315 000 €, le Marseillais Cap Vert Energie (CVE) lance une campagne de financement participatif sur la plate-forme lendosphere , spécialisée dans les projets de développement durable, pour la construction de la centrale solaire Brouville, dans le Vaucluse. La collecte est réservée aux habitants du Vaucluse et des départements limitrophes (Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard et Var). "Cette exclusivité territoriale favorise le recours à une épargne en circuit court et permet des retombées économiques directes pour les riverains du projet", indique un communiqué du producteur et fournisseur indépendant d'énergies renouvelables (32 M€ de chiffre d'affaires en 2019 et 170 salariés).Située à cheval sur les communes de Saint-Christol et Sault sur le plateau d'Albion et à 30 km d'Apt, la centrale solaire Brouville s'implante sur un ancien site isolé de lancement de missiles établi dans le cadre du programme de défense nucléaire.La nouvelle infrastructure s'étendra sur trois hectares et disposera d'une puissance de 2,7 MWc. Les travaux démarreront en septembre 2020 pour une entrée en production prévue en janvier 2021.Décroché après un appel d'offres de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) par l'Avignonnais RES, le dossier a été repris en décembre 2019 par Cap Vert Energie. Il appartient à un portefeuille de dix projets solaires réparties en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Brouville), Occitanie (centrales solaires de Saint-Paulet, Labécède-Lauragais et 2 à Saverdun), Auvergne-Rhône-Alpes (toitures solaires Malataverne 1,2 et 3 et centrale solaire Montéléger 2), Pays-de-la-Loire (centrale solaire Danzé 1) et Bretagne (centrale solaire de Loudéac), pour une puissance totale de 32 MWc. Tous sont inclus dans ce financement participatif de lendosphere.