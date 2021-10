Canal de Suez : une infrastructure surprotégée mais qui reste fragile

MEDITERRANEE. Le canal de Suez reste l'une des infrastructures maritime les plus connues au monde. 19 000 navires le franchissent chaque année. La quasi totalité du trafic marchandises Asie Europe, soit 10% du commerce mondial, mais aussi énormément de câbles sous-marins de télécommunication y transitent. « Il s'agit d'un ouvrage gigantesque et indispensable pour l'Europe car presque tous les biens qu'elle consomme passent par ce goulet d'étranglement » explique Bernard Dreyer, courtier maritime assermenté, directeur des études à l'IHEDN Provence.Une « fréquentation » qui va en augmentant. Le 29 septembre 2021, un record a été battu avec quatre-vingt sept navires (dix-huit porte-conteneurs, vingt-six vraquiers, dix-huit grands pétroliers, dix bâtiments transportant du gaz naturel liquéfié et 15 d'autres types). En dépit de l' échouement de l'Ever Given , le nombre de navires a progressé sur les huit premiers mois de l'année de + 6,7%.La chute du tourisme et la baisse des envois des expatriés égyptiens, Covid oblige, font de l'ouvrage la première source de devises du pays, avec pas moins de 5,84 milliards de dollars de recettes l'année dernière. Sur les huit premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires fait un bond de 11,6%.« Très étroit, le canal est régulièrement bloqué, avec d'énormes conséquences » remarque Bernard Dreyer. De plus, des menaces pèsent sur l’infrastructure, avec le conflit latent Iran Israël, et la présence de groupes terroristes dans le Sinaï. Heureusement, « le canal est très bien défendu militairement par l’Égypte qui a mis de gros moyens » poursuit Bernard Dreyer, qui constate « une très forte coopération des forces armées françaises et égyptiennes ».